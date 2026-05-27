Entre embates, citatorios y juicio político-Maru en la FGR-Cónclave panista-Intensidad legislativa

Entre solicitudes de juicio político, nuevos citatorios de los que después se retractan y otra nueva andanada de embates por parte del régimen de la 4T y la dirigencia nacional de Morena, este miércoles, la gobernadora Maru Campos acudirá a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, en cumplimiento al citatorio que agentes de la FGR le notificaron el sábado pasado en Palacio de Gobierno, a pesar de que no está obligada y que le violentaron el fuero constitucional. Acompañada de su equipo jurídico, mismo que encabeza el exsenador Roberto Gil Zuarth, la Gobernadora ha reiterado en múltiples ocasiones que quien nada debe, nada teme, así que para demostrar que así es, hoy tiene previsto acudir a la Delegación de la FGR en Juárez para hacer frente a una persecución política que, además de ser burda, ya incluso puede calificarse de irrisoria.

Y para muestra lo que ayer sucedió con la solicitud de juicio político en su contra, misma que fue enviada a la Cámara de Diputados por 11 legisladores locales de Morena, mismos que coordina Cuauhtémoc Estrada, uno de los morenistas más cercanos a Ariadna Montiel, la dirigente nacional de ese partido que ayer calificó de “delincuentes” tanto a su homólogo del PAN, Jorge Romero y a la jefa del Ejecutivo chihuahuense. El chiste se cuenta solo y quizá Montiel se mordió la lengua, pero esa, es otra historia. Por lo pronto, ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, informó que efectivamente: “esta solicitud de escrito inicial de juicio político se presentó, y en términos procedimentales tienen tres días para ratificarla”, así que “tendría que ser el 29 de mayo, digamos, para su ratificación, y en caso de que se ratifique, se va a la Subcomisión de Examen Previo. Ese es el procedimiento”. Es así que a Maru se le vienen más batallas legales y políticas, pero como en el ajedrez, los movimientos deberán ser claros y bien ejecutados, pues la 4T y el morenismo están dispuestos a que sea la Gobernadora de Chihuahua quien pague los platos rotos ante las acusaciones, un día sí y el otro también, para desviar la atención de las acusaciones que arrastran de cogobernar con el crimen organizado y ser un “narcopartido”.

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En esa tesitura, y ya con las estructuras del Comité Ejecutivo Nacional y de la dirigencia estatal del PAN echadas para adelante en la defensa de la gobernadora Maru Campos, ayer la presidenta del CDE azul, Daniela Álvarez, reunió a su gente para planear lo que será la movilización de este sábado en Chihuahua capital en apoyo a Maru, por lo que será en las próximas horas cuando por fin se conozcan más detalles al respecto. Es así que apenas y regresó de la Ciudad de México, en donde el lunes ofreció una conferencia de prensa junto al dirigente nacional Jorge Romero, que Daniela inició con los preparativos de esta marcha que promete reunir a miles de personas que no necesariamente son panistas, más bien ciudadanos que piensan distinto al morenismo que ha echado a andar toda su maquinaria para perjudicar a la Gobernadora.

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Y si de defensa a Maru Campos se trata, ayer las diputadas federales por Chihuahua, Manque Granados y Rocío González, reunieron a sus colegas del PAN en San Lázaro para enviar un mensaje de apoyo a la Góber chihuahuense, mientras que el priista Alex Domínguez, dejó claro en la tribuna de la Cámara de Diputados que lo que está haciendo el régimen de la 4T, a través de la Fiscalía General de la República, es violentar la Constitución, por lo que Maru se ha convertido en el centro del debate entre el morenismo y la oposición, y tal como sucedió en el 2020 y 2021, cuando fue blanco de persecución por el entonces gobernador Javier Corral, hoy senador de Morena, persecución que prácticamente la encumbró como Gobernadora, tal parece que ni Corral ni Morena aprendieron la lección y están convirtiendo a Maru en la figura más visible de la oposición en México.

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Para no dejar fuera lo que sucede en la Cámara de Diputados y que por supuesto traerá repercusiones políticas a todo el país, anoche los legisladores federales aprobaron en lo general el aplazar la elección judicial al primer domingo de junio del 2028, con la intención de no empatarla con la renovación de 17 gubernaturas, alcaldías y Congresos estatales, sin embargo, el choque más intenso llegará hoy a las 9 de la mañana, cuando la sesión extraordinaria sea reanudada para continuar con esta reforma electoral que pretende aprobar la nulidad de las elecciones cuando “exista intervención extranjera”, producto de la mente del coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal. Una reforma más que ambigua, que al aprobarse, permitirá a la 4T hacer lo que les plazca en materia electoral si es que consideran que una sola opinión o nota periodística por parte de extranjeros, critica lo ocurrido con la “democracia mexicana”.

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Vaya caos que se armó en Ciudad Juárez en lo que sería la sesión ordinaria del Congreso del Estado en el Auditorio de Pueblito Mexicano, pues aunque los diputados locales lograron sacar adelante la sesión solemne, la ordinaria tuvo que ser suspendida por la trifulca que se armó cuando los colectivos LGBT se dieron cuenta que el dictamen del matrimonio igualitario no estaba en el orden del día, lo que convirtió el exterior del recinto oficial en un ring con golpes incluidos. La protesta estuvo tan intensa y cayó en la violencia, que la sesión fue cancelada, por lo que será hasta este jueves, si otra cosa no sucede, cuando el dictamen sea sometido a votación del Pleno ya en la sede oficial del Poder Legislativo, acá en Chihuahua capital, una sesión que seguramente será maratónica debido a que se trata de la última del periodo ordinario actual y que además tendrá un montón de dictámenes atrasados, aunado a que se esperan manifestaciones a favor y en contra de esta reforma al Código Civil del Estado.