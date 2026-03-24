Entérate de los delitos informáticos más frecuentes, según Fiscalía Centro

• La principal recomendación es no compartir datos sensibles y verificar la identidad de la persona con la que se tiene el contacto

• Entre más conozcamos cómo operan, más fácil será evitar caer en el engaño: Fiscal Heliodoro Araiza

La Fiscalía de Distrito Zona Centro alertó a la población sobre los modos de operar más frecuentes que utilizan los delincuentes para cometer delitos a través del uso de las tecnologías digitales y las redes sociales, a fin de evitar ser víctimas de estos.

El Fiscal de Distrito, Heliodoro Araiza Reyes, apuntó que este tipo de ilícitos son cada vez más frecuentes y difíciles de procesar, además de que se trata de organizaciones de delincuencia organizada a nivel nacional.

En rueda de prensa, informaron que uno de los fraudes cibernéticos más comunes son las ofertas de renta de casas o departamentos, en los que piden una cuota como apartado, por lo que el Fiscal recomendó verificar primero que el contacto realmente tiene posesión del inmueble y pueden dar acceso al mismo.

“Hasta entonces no suelten ni un cinco, es decir, que no los envuelvan con el tema de ‘perder la oportunidad’. Cuando el precio está muy por debajo, en lugar de ser síntoma de una gran oportunidad, es un síntoma de que muy probablemente se trate de un fraude más”, advirtió.

A su vez, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, Perla Hernández Castillo, detalló que la manera en la que actúan los delincuentes es que publican información sobre un departamento o casa a un buen costo.

Para ello -dijo-, utilizan perfiles falsos, o suplantan identidades, haciéndose pasar por propietarios del inmueble, y cuando la víctima muestra interés, le envían contratos o documentos que obtuvieron de otras personas engañadas, para generar confianza.

Algo distintivo -agregó-, es que presionan al decir que existen más personas interesadas y por ello deben apartar el inmueble con un anticipo, pero cuando reciben el depósito, dejan de contestar los mensajes.

Muchos inmuebles sí existen, pero no están en renta, o pertenecen a alguien más, ajeno al fraude, por lo que reiteró la importancia de no realizar depósitos sin verificar físicamente el inmueble y la identidad del arrendador.

Otro delito recurrente, es el llamado “hackeo” de cuentas de WhatsApp, y los fraudes que se derivan una vez que la información ha sido robada, pues comienzan a pedir dinero a los contactos a través de publicaciones en redes sociales, mensajes de texto o llamadas telefónicas, haciéndose pasar por plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, o Amazon.

Para evitarlo, recomendó no compartir códigos que son personales, y si reciben un mensaje de este tipo, hacer una llamada normal, para comprobar la solicitud.

Las ofertas de inversión o trabajo desde casa, es una tercera modalidad de fraude informático que se ha detectado, y se basa en solicitar un determinado monto a la persona interesada para “devolverle un poco más”, lo cual ocurre en un inicio, para generar confianza.

Posteriormente comienzan a exigir depósitos cada vez mayores, al argumentar que se trata de escalar niveles, pero cuando la víctima intenta recuperar su dinero, desaparecen.

“Es importante señalar que en algunos casos utilizan plataformas falsas o enlaces simulados, donde aparentan mostrar ganancias inexistentes para reforzar el engaño”, destacó.

Otra modalidad de fraude, es la falsa inversión en Pemex, que se publicita principalmente en redes sociales y utiliza imágenes generadas con inteligencia artificial, incluso de figuras públicas como la presidenta de México.

El engaño inicia cuando la víctima proporciona sus datos personales en estos anuncios, y es contactada por diversas personas que se hacen pasar por asesores financieros, quienes mediante llamadas constantes generan confianza y presión para que realice depósitos de dinero.

“Una vez realizado el primer pago, los delincuentes simulan que la inversión está generando grandes ganancias; sin embargo, para poder retirar ese dinero, exigen nuevos depósitos bajo distintos pretextos, como comisiones o liberación de fondos, pero nunca lo permiten”, alertó.

Ante ello, llamó a la ciudadanía a no confiar en ofertas de inversión que prometan ganancias rápidas, y no proporcionar datos personales en redes sociales y denunciar cualquier situación sospechosa.

Un delito más es el que se realiza cuando desconocidos se muestran interesados en adquirir artículos en venta a través de redes sociales y envían a choferes de plataforma a recoger los productos.

Para hacerlo, muestran imágenes falsas de una supuesta transferencia electrónica, lo que hace que la víctima se confíe y entrega el producto; sin embargo, al verificar posteriormente en su cuenta bancaria, el dinero nunca se ve reflejado.

Por tal motivo, lo mejor es comprobar que se haya recibido el dinero, y moverlo a la sección de apartados u otra cuenta distinta, y si no es así, no entregar el artículo.

Otro fraude constante es en el que se hacen pasar por financieras o empresas de crédito, que ofrecen préstamos a través de redes sociales, páginas de internet o aplicaciones de mensajería.

La víctima es contactada por supuestos asesores, quienes le solicitan información personal, y envían contratos o documentación para aparentar legalidad.

Después le informan que su crédito ha sido aprobado, pero que para poder liberarlo debe realizar diversos pagos previos, bajo distintos conceptos como seguros, comisiones, gastos notariales, impuestos o validaciones bancarias.

La víctima realiza estos depósitos con la expectativa de recibir el préstamo, pero los responsables continúan solicitando nuevas cantidades de dinero, bajo diferentes pretextos, sin que el crédito sea entregado en ningún momento.

Por todo ello, solicitaron permanecer alertas y denunciar en caso de ser víctimas.