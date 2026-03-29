Enrique Iglesias muestra su lado más tierno junto a Romeo y sus hijas Lucy y Mary

Enrique Iglesias dejó ver una vez más lo mucho que disfruta su faceta como papá al compartir un emotivo video junto a su hijo menor, Romeo, en redes sociales. El pequeño, fruto de su relación con Anna Kournikova, nació el pasado 17 de diciembre y se ha convertido en el nuevo integrante de la familia, llenando de alegría a la pareja.

Con su llegada, el cantante y la extenista consolidan una familia que ya incluía a sus mellizos Nicholas y Lucy, de 8 años, y a la pequeña Mary, de 6. La publicación ha enternecido a sus seguidores, quienes no han dudado en reaccionar ante el lado más familiar del artista.

Enrique Iglesias comparte tierno momento con Romeo, captado por Lucy y Mary

El video es doblemente especial, ya que fue “dirigido” por sus hermanas mayores, Lucy y Mary. El propio Enrique Iglesias les dio crédito en la publicación con la frase: “Dirigido por Lucy y Mary”.

En el clip, el intérprete de “Héroe” aparece jugando con su bebé, a quien toma de los bracitos y sostiene por unos segundos, mientras Romeo responde con suaves risas que han enternecido a sus seguidores.

En el video, Enrique Iglesias se dirige a sus hijas y les pregunta: “¿Listas?”, a lo que una de ellas responde con entusiasmo que sí. Luego, el cantante comienza a hacer sonidos divertidos, como si interpretara a un personaje, y con una voz grave, simulando ser Romeo, dice: “Tengo superpoderes”.

En otro momento, una de las niñas, emocionada al ver a su hermanito de pie con ayuda de su padre, exclama: “¡Está caminando!”. Aunque aún es muy pronto para que Romeo dé sus primeros pasos, en casa todos están fascinados con su llegada, especialmente sus hermanas, quienes ya lo han integrado a sus juegos bajo la supervisión de sus papás.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a Romeo, su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo el pasado 17 de diciembre de 2025, ampliando así su familia junto a Lucy, Nicholas y Mary.

Fieles a su estilo discreto, la pareja mantuvo en secreto tanto el nombre como el sexo del bebé durante varios meses. Fue hasta una publicación en Instagram que Kournikova reveló que se trata de un niño llamado Romeo.

El 19 de marzo, Enrique compartió una fotografía en la que se ve a Anna capturando un momento con sus cuatro hijos, incluido el recién nacido. El cantante acompañó la imagen con la palabra “Familia” y emojis de corazón. Horas más tarde, Kournikova publicó la misma foto y confirmó el nombre del pequeño al escribir: “Lucy + Nicolás + Mary + Romeo”.

La historia familiar de la pareja ha estado marcada por la privacidad. El 16 de diciembre de 2017 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de sus mellizos Nicholas y Lucy, cuyo embarazo mantuvieron en secreto. Posteriormente, el 30 de enero de 2020, nació su tercera hija, Mary, conocida también como “Masha”, su apodo en ruso. Con la llegada de Romeo, la pareja consolida una familia de cuatro hijos, manteniendo el bajo perfil que los ha caracterizado a lo largo de los años.