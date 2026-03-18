Enorme yacimiento iraní de gas es atacado por Israel; una grave escalada del conflicto

Dubái/Jerusalén/Beirut. El enorme yacimiento de gas de Pars, en Irán, fue alcanzado este miércoles en los primeros ataques contra la infraestructura energética iraní del golfo Pérsico durante el conflicto de Estados Unidos e Israel, una grave escalada que llevó a Teherán a advertir a sus vecinos de que evacuen sus instalaciones energéticas.

Pars es el sector iraní del yacimiento de gas natural más grande del mundo, que Irán comparte con Qatar al otro lado del Golfo. La agencia de noticias iraní Fars informó de que fueron alcanzados tanques de gas y partes de una refinería, que los trabajadores fueron evacuados y que los equipos de emergencia estaban tratando de extinguir un incendio.

Los medios de comunicación israelíes informaron ampliamente de que el ataque fue llevado a cabo por sus fuerzas con el consentimiento de Estados Unidos. El ejército israelí no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Qatar, un aliado cercano de Estados Unidos que alberga la mayor base aérea estadunidense de la región, lo calificó de ataque israelí sin mencionar ningún papel de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar lo caracterizó como una escalada “peligrosa e irresponsable” que pone en riesgo la seguridad energética mundial.

La Guardia Revolucionaria de Irán ordenó rápidamente a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar que evacuen varias instalaciones energéticas.

Estados Unidos e Israel se habían abstenido antes de atacar las instalaciones de producción energética de Irán en el golfo Pérsico, una medida que podría provocar represalias contra otros productores y dificultar la recuperación de los mercados mundiales de lo que ya ha sido la mayor interrupción del suministro energético de la historia.

Pero, tras casi tres semanas de conflicto, no hay señales de que la tensión vaya a disminuir.

Teherán dijo que había lanzado misiles durante la noche contra Tel Aviv, Haifa y Beersheba en Israel, y contra bases estadunidenses en Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.