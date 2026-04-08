Enfrenta vinculación a proceso probable responsable de homicidio y homicidio en grado de tentativa en Ciudad Juárez

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo una vinculación a proceso en contra de Víctor Hugo L. J., a quien se le atribuye su posible participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos registrados en Ciudad Juárez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación le cumplimentaron el mandato judicial el 05 de abril en la colonia San Antonio.

De acuerdo con las indagatorias del agente del Ministerio Público, se le atribuye la muerte violenta de la víctima de iniciales B. L. M. B., quien contaba con un embarazo de entre 21 a 23 semanas de gestación, cuya causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, causado por disparos de arma de fuego.

Además, de causarle diversas lesiones de arma de fuego y en distintas partes del cuerpo, a un masculino, al que, por causas ajenas a su voluntad, no le fue posible consumar el acto de privarlo de la vida.

Los hechos se registraron la tarde del pasado lunes 30 de marzo, en el interior de un vehículo de la marca Hyundai, tipo Sedan, línea Elantra, color gris, que circulaba por la colonia Nuevo Hipódromo.

El imputado enfrentará el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).