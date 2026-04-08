Encuentran cuerpo de joven ejecutado en Aldama

• Fue identificado como Alejandro Ch. L., de 21 años de edad

• Participan en rastreo elementos de la AEI, GN y SSPE

Con motivo de la realización de un operativo conjunto para la búsqueda y localización de personas con reporte de ausencia, ayer martes 7 de abril, fue localizado un cuerpo sin vida, en el camino vecinal a la localidad Chorreras, en ciudad Aldama.

Los protocolos de identificación permitieron determinar que se trata de Alejando Ch. L., quien tenía 21 años de edad, y vestía camiseta de manga larga color marrón, playera interior color gris, pantalón camuflado, calcetines color negro y cinturón negro.

Cabe señalar que esta persona no tenía pesquisa vigente por desaparición.

El cuerpo tenía tres orificios causados por proyectil por arma de fuego, en la cabeza, y otra herida similar, en la parte superior del muslo derecho.

Asimismo, en el lugar fueron asegurados como evidencia, casquillos percutidos calibre .223 milímetros, y ropa, a la par que se recabó una muestra de rastros hemáticos.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Investigación de Aldama, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, de la Guardia Nacional (GN), y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.