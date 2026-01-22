Encuentra AEI en Parral pick up robada en Sinaloa

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, aseguraron una pick up de la marca demarca GMC, línea Sierra, modelo 2022, de color blanco, que contaba con reporte de robo interpuesto el 26 de junio de 2023 en el estado de Sinaloa.

La unidad fue localizada ayer miércoles en un corralón de grúas ubicado sobre la carretera vía corta a Chihuahua, en donde fue depositada por personal de la Fiscalía General de la República, tras incautarla por contar con alteraciones en el número de serie.

En apego a los protocolos de actuación, el automotor fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público que se encargará de las investigaciones correspondientes y diligencias para la posterior entrega a su propietario.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.