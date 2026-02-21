Encabezará Monterrey fiesta del partido número 1,000 de la historia de Mundiales

Los organizadores de la Copa Mundial de fútbol en Monterreyharán una fiesta del partido número 1,000 de la historia de la competición, que se celebrará dentro de cuatro meses, aseguró este viernes Alejandro Hütt, Host City Manager de la sede en la capital neoleonés.

“El Túnez-Japón, en el Gigante de Acero (Estadio de Monterrey) el 20 de junio, a las 10 de la noche hora local, será un motivo de gran celebración por ser el partido 1,000 de la historia; que nos toque a nosotros es emocionante”, aseguró Hütt a EFE.

El directivo explicó que tienen preparado para que las selecciones de Japón y Túnez junto con sus aficionados sientan el calor de la gente del norte de México.

Hütt reveló que el partido 1,000 es prioritario para los organizadores del Mundial en Monterrey y trabajan para dejar un legado a partir de ese encuentro, con un millar de becas educativas para jóvenes del Estado de Nuevo León, en un proyecto con FIFA del cual darán detalles más adelante.

