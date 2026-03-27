Encabeza Unidad de Investigación de Robos operativo conjunto para inhibir el delito

Participaron agentes del Ministerio Público, AEI, SSPE, DSPM y Ejército

Con el objetivo de disuadir la comisión de delitos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, encabezó un operativo conjunto en colonias del sur y norte de esta ciudad de Chihuahua, este jueves por la noche.

Mediante una célula integrada por elementos del Ministerio Público, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y Ejército Mexicano, se recorrieron las calles de los distritos Villa, Morelos y Zapata.

A través de los cuerpos de seguridad, se busca inhibir la comisión de delitos de robo, con el apoyo de estrategia preventiva y el uso de las tecnologías, que permiten una rápida reacción ante un ilícito reportado.

Con la permanecía y presencia de dichos operativos, se asegura la tranquilidad de los ciudadanos con la pronta actuación de los elementos policiacos resguardando la región.