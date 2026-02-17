Encabeza Marco Bonilla preferencias a la gobernatura por el PAN en encuesta RUBRUM

El alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, está al frente de las preferencias ciudadanas con respecto a las candidaturas a la gubernatura rumbo al 2027 por el PAN de acuerdo a la última evaluación de la casa encuestadora RUBRUM.

Con un resultado del 73%, Marco Bonilla lidera esta contienda frente a otros posibles candidatos como Daniela Álvarez que tiene un 14.7%, Gilberto Loya con un 7.1% y Santiago de la Peña con un 5.2% de preferencia.

Asimismo, la marca PAN ha crecido en preferencia general hacia la gubernatura, estando a un 5% de diferencia con respecto a su principal oponente que es MORENA.

RUBRUM realiza encuestas ciudadanas vía telefónica a personas mayores de 18 años, de forma aleatoria, y en base a las respuestas, se realiza la medición correspondiente.