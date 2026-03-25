Encabeza “La China” Frías entrega de útiles e intervención de escuelas al norte de la ciudad

Con el firme compromiso de apoyar la educación y mejorar las condiciones de aprendizaje de niñas y niños, la diputada Nancy “La China” Frías realizó la entrega de útiles escolares, así como la intervención de planteles educativos en las colonias Jardines del Sol, Villas del Real y Alamedas, ubicadas al norte de la ciudad, a través del programa “Juntos Construimos”, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Durante la jornada, estudiantes recibieron útiles escolares que contribuirán a su desempeño académico, mientras que las escuelas beneficiadas fueron atendidas con acciones de mejora y rehabilitación en sus instalaciones, fortaleciendo así espacios dignos y seguros para la comunidad educativa.

La legisladora destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para respaldar a las familias y garantizar que las y los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para continuar con su formación.

“Sabemos que invertir en la educación es invertir en el futuro de nuestras niñas y niños. Por eso, a través del programa ‘Juntos Construimos’, seguimos trabajando para que las escuelas tengan mejores condiciones y las familias reciban el apoyo que necesitan”, expresó Nancy “La China” Frías.

Asimismo, reiteró que este programa permite atender de manera directa las necesidades más sentidas de la comunidad, fortaleciendo la infraestructura educativa y generando entornos más adecuados para el aprendizaje.

“Nuestro compromiso es estar cerca de la gente y dar resultados. Cuando trabajamos en equipo, logramos transformar nuestras colonias y brindar mejores oportunidades para nuestras niñas y niños”, añadió.

Con estas acciones, Nancy “La China” Frías refrenda su compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan la educación y contribuyan al bienestar de las familias chihuahuenses.