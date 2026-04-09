Encabeza Fiscal Noroeste operativo de prevención y disuasión de delitos en el municipio de Madera

• En seguimiento a investigación de amenazas registradas en la comunidad de El Alamillo

El Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Mtro. Adalberto Oros Salido, encabezó un operativo en la comunidad de El Alamillo y lugares cercanos, en el municipio de Madera, Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior, en atención a una carpeta de investigación generada por el delito de amenazas en contra de integrantes de la comunidad LeBaron, participando personal de la Fiscalía de Distrito, de la Agencia Estatal de Investigación y de SEDENA.

En la introspección realizada de forma pedestre, se recorrió la comunidad de El Alamillo, en donde entrevistaron a los pobladores para robustecer la investigación que se encuentra en proceso, esto con el objetivo de localizar al o los presuntos probables de la comisión del referido delito.

Se realizaron recorridos de prevención y disuasión de otros delitos, brindando seguridad y atención a la población de dicho municipio.