En zona Centro, municipales detienen a joven por probables delitos contra la salud

Policías asignados a la vigilancia de la zona Centro de la capital efectuaron la detención de un hombre como probable responsable de delitos contra la salud al encontrarlo en posesión de una sustancia granulosa y cristalina de características similares a la droga conocida como cristal, luego de una intervención originado por la discusión que sostenía con una mujer.

La detención se dio en las calles Tercera y Aldama donde tras hacerle una revisión a quien dijo llamarse Erick N. M., de 28 años, los policías ciclistas le encontraron una bolsa con el producto mencionado, misma que le fue asegurada como evidencia para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Conforme a procedimiento, el detenido fue trasladado inicialmente a la comandancia Sur y de ahí se realizó la puesta a disposición ante la FGE con el fin de dar seguimiento a su caso.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.