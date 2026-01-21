En urgencias del Hospital Morelos, el IMSS Chihuahua salva vida de paciente con infarto agudo y paro cardiaco

Ingresó al servicio de urgencias con infarto agudo del miocardio, presentando complicaciones que derivaron en paro cardiorrespiratorio, inmediato se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras era trasladado a la Sala de Hemodinamia, en donde se le salvó la vida, quedando sin secuelas.

El paciente presentó una condición grave por obstrucción de la arteria coronaria principal que irriga el corazón, causando falta de flujo sanguíneo, oxígeno y riesgo de muerte.

Este procedimiento fue posible, gracias a que el servicio de urgencias de esta unidad cuenta con una nueva sala de intervencionismo cardiovascular, que brinda una atención especializada y vital para estos casos.

Gracias a las acciones permanentes de mejora que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua está realizando en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, se brindó atención oportuna y vital en el servicio de urgencias a un paciente con infarto agudo al miocardio y paro cardiaco, a quien se le salvó la vida, quedando sin secuelas.

El derechohabiente arribó a esta unidad hospitalaria con un diagnóstico complejo, en estado grave, por presentar obstrucción del tronco coronario izquierdo por trombosis, comprometiendo la circulación de la sangre al corazón en más del 75 por ciento, con riesgo de muerte. Es decir, se trató de un caso médico sumamente complejo que por lo general concluye con la vida del paciente, aún con la atención oportuna y en los mejores hospitales especializados en estos temas.

En este caso, el derechohabiente fue atendido desde su arribo a este hospital por un equipo altamente especializado de cardiólogos del Instituto en Chihuahua, quienes de inmediato realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar respectiva en la nueva Sala de Hemodinamia, en donde se le salvaron la vida.

Este procedimiento fue posible, gracias a que el servicio de urgencias de esta unidad cuenta con una sala de intervencionismo vascular, que brinda una atención especializada y vital para estos casos, la cual está operando desde el pasado mes de octubre del 2025.

El cardiólogo intervencionista, doctor Abel Murguía Aranda, afirmó que se trató de un procedimiento complejo, “pero gracias al equipo, a que contamos a materiales e infraestructura necesaria, se logró resolver de manera satisfactoria, salvando la vida y sin secuelas para el paciente”.

En ese sentido, destacó la importancia de las acciones preventivas como el cuidado de tensión arterial, los hábitos alimenticios, evitar el sedentarismo y, sobre todo, el tabaquismo, que ha demostrado su relación directa con las enfermedades cardiovasculares.

A su vez, el titular del IMSS en Chihuahua, el doctor José Antonio Zamudio González, reconoció ampliamente el trabajo realizado por el servicio de urgencias y el equipo de cardiología del Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, por esta y las demás atenciones realizadas en su tipo, en lo que va del funcionamiento de la Sala de Hemodinamia.

Destacó, además, que se están implementando las acciones necesarias para elevar la calidad de los servicios en esta unidad hospitalaria, que atienden a la población de la zona centro de la entidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua reitera su compromiso de trabajar en beneficio de su derechohabiencia.