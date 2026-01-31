En operativo conjunto, policías municipales y del estado aseguran en la 2 de Octubre supuesta droga equivalente a más de 2 mil porciones

Durante una intervención policial, agentes de la Unidad de Comisiones Especiales, UCE, de la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación, AEI, se detuvo a un joven de 23 años a quien se le aseguraron probables sustancias tóxicas suficientes para elaborar más de 2 mil porciones individuales.

La detención de Luis Fernando A. O., con quien se encontraba una adolescente de 16 años se dio en las calles Luis Urías y Liberación Nacional de la colonia Ampliación 2 de Octubre y en dicha intervención se localizaron dos bolsas de plástico con una hierba de características similares a la marihuana de la cual saldrían aproximadamente 1,898 porciones individuales para narcomenudeo.

Además, en cuatro bolsas de plástico transparente se encontró un producto cristalino y granuloso presuntamente de cristal, suficiente para un aproximado de 422 dosis, las cuales fueron aseguradas junto con la hierba para anexarlos como evidencia al poner a disposición de la Fiscalía General del Estado a la pareja como parte del proceso legal en su contra.

Se aseguró además una pick up Dodge RAM gris, modelo 2010.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.