En espera de respuesta para remediación de muro en Monte Xenit

Roberto Fuentes, secretario del Ayuntamiento informó que, el día 30 de enero, formalmente, el gobierno municipal recibió el estudio técnico elaborado por el despacho especializado en materia de estructuras con expertise en estructuras colapsadas en el que se establecen las bases para la remediación y rehabilitación del muro de contención de Monte Xenit.



Fuentes Rascón dijo que esta información fue trasladada al Consejo Municipal de Protección Civil, que el miércoles 4 de febrero recibió esta notificación, la presentó a sus integrantes y estableció una serie de acuerdos de recepción de esta información, al mismo tiempo ha ordenado el emplazamiento de esta información técnica al desarrollador para efecto de que se pronuncie al respecto.



Mencionó que están en espera de que en las próximas semanas se reciba la respuesta oficial de este desarrollador en torno a la implementación de estas medidas de rehabilitación y remediación del muro de contención.

¿Va a ser necesario que les extiendan el apoyo a los colonos o está dentro de los seis meses? —El alcalde ya lo ha manifestado, el mismo consejo ha planteado que el programa de reforzamiento durará algunos meses y en consecuencia será necesario solicitarle al ayuntamiento la ampliación del programa de apoyo a vivienda temporal para los residentes de esta zona.