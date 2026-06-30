En espera de audiencia contra hijo de MP asesinada

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que están a la espera de la primera audiencia en contra de Abdel Sebastián A. G., por el presunto feminicidio de su mamá, Karla Judith A. A., agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Señaló que por la investigación que sigue en curso no puede adelantar detalles de la investigación.

El homicidio se registró el pasado domingo en una vivienda de la colonia Pacífico en donde el cuerpo se localizó con rastros de sangre.

Según la necropsia, la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico y policontusión, causado con objeto punzo cortante.