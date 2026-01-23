En desacuerdo Hacienda con eliminar Revalidación Vehicular, sirve como esquema de registro y se ofrecen descuentos

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez expresó su inconformidad con la propuesta que realizó el Grupo Parlamentario de Morena para regresar la tenencia y eliminar la revalidación vehicular.

Explicó que la revalidación es un buen esquema de registro que brinda seguridad a las y los ciudadanos, permitiendo tener un control de los vehículos.

Asimismo, mencionó que con los descuentos que se ofrecen durente los meses de febrero, marzo y abril, el costo de la revalidación vehicular no resulta oneroso.

Agregó que para la próxima semana se darán a conocer los descuentos que se ofrecerán este 2026 en el pago de la revalidación vehicular, en función del año-modelo de la unidad.