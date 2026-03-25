En cateo FGE localiza cuerpo inhumado en patio de una vivienda en Riberas del Bravo

En seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este miércoles se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento Riberas del Bravo en Ciudad Juárez.

Durante el cateo, se localizó en el patio trasero de la vivienda, una fosa clandestina de 63 centímetros de profundidad con un cuerpo de sexo indeterminado, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios periciales que determinen la causa de muerte, tiempo de fallecimiento y su individualización.

El cateo fue encabezado por Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA), y el binomio canino K-9.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.