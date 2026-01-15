En cateo, DSPM, AEI y Ejército aseguran a presuntos narcomenudistas

Una pareja fue detenida en la colonia Unidad Proletaria, U.P. luego de asegurarles 3 bolsas de aparente droga al ejecutar una orden de cateo por parte de agentes de la Unidad de Comisiones Especiales, UCE, de la Policía Municipal, Agencia Estatal de Investigación y Defensa, quienes acudieron acompañados de un agente del Ministerio Público y personal especializado en la escena del crimen para llevar a cabo la diligencia.

La acción judicial amparada bajo la causa penal 57/-2026 se realizo en la calle Felipe Ángeles # 3409, donde se detuvo a Raúl P. T. y Samantha Mairany R. H., y se aseguró una bolsa de hierba seca con características similares a la marihuana y dos más con una sustancia blanca, granulosa en apariencia cristal.

Según la investigación previa, en dicho domicilio se estarían realizando actividades de narcomenudeo, por lo cual los agentes de las corporaciones participantes hicieron el aseguramiento del inmueble, así como de la aparente droga para anexarla como evidencia y ponerla a disposición de la FGE.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.