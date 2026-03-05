En alerta máxima por Reforma Electoral, pretenden apoderarse de la mayoría calificada en el Congreso

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que ya se dio a la tarea de analizar la Reforma Electoral enviada a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, considerando que la población debe estar en alerta máxima y atentos a lo que expresen especialistas.

Anticipó que si bien, la reforma se acaba de enviar al Poder Legislativo y sigue en estudio, se puede observar que el equipo que confeccionó la iniciativa no acredita ninguna experiencia en materia electoral: “es decir, no le entienden a lo que están haciendo”.

Asimismo, consideró que resulta evidente que la propuesta tiene como objetivo principal el apoderarse del Congreso de la Unión, garantizando siempre una mayoría absoluta.

De la Peña agregó que a los partidos que han sido aliados de Morena les dan una alternativa de vida prácticamente de vida artificial, porque los están los están condenando a la extinción al quitarles los recursos públicos y al restringirles el acceso a las a las posiciones pludominales.