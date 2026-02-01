En acción conjunta, policías de la DSPM y AEI recuperan motocicleta

Tras efectuar el reporte de robo de una motocicleta en forma violenta, un ciudadano pudo recuperarla gracias al trabajo coordinado de los grupos de investigacion de robo de vehículo de la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado.

El incidente ocurrió la noche del sábado y con información del mismo afectado, los policías se dirigieron a una vivienda de la calle Del Mascarillo, en Galera V, donde los moradores accedieron a regresar una motocicleta marca Vento, de 250 CC y a cambio solicitaban que el supuesto afectado cubriera una deuda que anteriormente contrajo con ellos.

Ante la controversia, los agentes orientaron a ambos para acudir a la Fiscalía General del Estado y solucionar sus diferencias conforme a derecho.