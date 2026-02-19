En acción conjunta, municipales detienen probable asaltante de farmacia

Agentes municipales de la Unidad de Investigación Policial, UIP, así como de la Fiscalía General del Estado, participaron en una diligencia para llevar a cabo la detención de un presunto asaltante a quien se le acusa de haber cometido un robo con violencia a una sucursal de Farmacia del Ahorro el día 30 de enero del presente año.

Fue mediante la ejecución de una orden de aprehensión derivada de la causa penal 213/2026 que los agentes de ambas corporaciones se constituyeron en la dirección de avenida Teófilo Borunda y calle 25 para efectuar la diligencia y lograr la detención del probable responsable identificado como Antonio M. D., de 26 años de edad a quien se le ubicó mediante investigación de campo y gabinete apoyada con tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua.

De esta manera se logró poner a disposición del Ministerio Público al detenido con el fin de dar seguimiento al mencionado hecho delictivo y establecer si tuviera relación con algunos otros ilícitos similares.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.