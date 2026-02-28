Emite Policía Municipal recomendaciones para prevenir daños y robos a vehículos

Con el objetivo de proteger el patrimonio de la ciudadanía, autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal reiteran el llamado a la población para adoptar medidas preventivas que reduzcan el riesgo de daños o robos a vehículos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no dejar objetos de valor a la vista dentro del automóvil, ya que esto puede atraer la atención de personas con intenciones delictivas. Asimismo, se exhorta a no dejar el vehículo encendido sin supervisión ni con las llaves puestas, aunque sea por periodos cortos de tiempo.

Es fundamental verificar que puertas y ventanas queden correctamente cerradas al estacionar la unidad.

Las autoridades señalaron que se mantienen acciones permanentes de vigilancia y prevención para brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, destacando que la participación y responsabilidad de la población son clave para evitar incidentes.