Embajador Ronald Johnson destaca cooperación entre EE.UU y México tras captura de uno de los 10 más buscados por el FBI

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, dejó en claro que la cooperación, colaboración y coordinación entre autoridades de ambos países generan resultados reales, tras la captura en Hidalgo de Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez prófugos más buscados por el FBI desde 2017.

“La cooperación, la colaboración y la coordinación generan resultados reales. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos”, apuntó el funcionario estadounidense mediante un mensaje en redes sociales.

“Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, mantenemos nuestro compromiso con una acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia”, puntualizó Ronald Johnson.

Autoridades de México detuvieron en Hidalgo a Alejandro Rosales, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, y por quien se ofrecían 250 mil dólares de recompensa.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó del arresto el cual, precisó tiene “fines de extradición”.

“El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 250.000 dólares por información que llevara a su captura. Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”, señaló el funcionario.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el detenido fue localizado en el municipio de Pachuca, donde tenía su residencia.

Abundó que era buscado desde 2016 por autoridades de Carolina del Norte, debido al homicidio de una mujer ocurrido ese año.

Asimismo, en 2017 el gobierno de EE.UU. lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), por quien se ofrecía una recompensa para su captura.

Con información de López-Dóriga Digital