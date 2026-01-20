El Tricolor se desploma en el ‘ranking’ a pocos meses del Mundial

20 de enero de 2026 09:18

En la primera actualización del ranking FIFA rumbo a la Copa Mundial, México descendió del lugar 15 a la posición 16, lo que confirma una tendencia negativa que ha generado preocupación en aficionados y directivos. Mientras la selección nacional sigue sin resolver el armado de un equipo base para jugar contra Sudáfrica, rival al que tendrá que enfrentar el 11 de junio en la inauguración del torneo, el ascenso de las naciones africanas ha cambiado el orden de las mejores clasificadas en el sistema de puntos.

España, Argentina y Francia lideran la clasificación, pero Marruecos alcanzó ya el octavo lugar al disputar la final de la Copa Africana de Naciones. Senegal llegó al sitio 12 y Estados Unidos se confirmó como el mejor representante de Concacaf en el 15, uno arriba del Tricolor. “Jugadores tenemos, pero no van a funcionar con uno o dos partidos, hay que darles tiempo en sus equipos”, señala el ex delantero de Santos, Jared Borgetti, con relación a la falta de una alineación titular y el descontento que existe en las plazas locales sobre el proceso que encabeza Javier Aguirre.

“No sabemos cómo llegará (Santiago) Giménez después de su lesión. Henry (Martín) sigue sin poder recuperarse. Armando La Hormiga González levanta la mano al igual que (Ángel) Sepúlveda para acompañar a Raúl (Jiménez), pero necesitan oportunidades”.

Desde la conquista de la Copa Oro 2025, México jugó seis partidos amistosos, todos contra rivales clasificados a la Copa en regiones ajenas a la Concacaf. Empató con Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2), lo mismo que con Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0); perdió por goleada ante Colombia (4-0) y cerró el año con otra derrota (2-1) al medirse frente a Paraguay.

Ochoa espera su turno

A diferencia de anteriores procesos, el seleccionador nacional Javier Aguirre no tiene elementos inamovibles en posiciones clave. “En la portería nunca hemos tenido problemas. ¿Por qué siempre hablan de ellos? Lo que debe preocupar al técnico es de medio campo para adelante”, responde el ex arquero mundialista Jorge Campos sobre una posición que se debate en diversos programas de análisis. Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel tienen preferencia en las convocatorias del Vasco, pero ninguno se atreve a descartar al veterano Guillermo Ochoa, quien espera su turno para jugar su sexta edición de la Copa.

Además de Marruecos, el top 10 del ranking FIFA reúne a los campeones del mundo Inglaterra y Brasil, cuarto y quinto clasificados desde la pasada entrega; detrás se mantienen Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Nigeria (26) y Argelia (28), que se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, entraron al grupo de los mejores 30. Lejos de la élite que alguna vez prometió alcanzar, el representativo mexicano se prepara para afrontar sus primeros encuentros de preparación en pleno año mundialista: el jueves visitará a Panamá en el estadio Rommel Fernández y el domingo, en Santa Cruz, chocará con Bolivia.

“A los jóvenes nos ilusiona llegar al Mundial”, reconoce el juvenil del Monterrey, Iker Fimbres, convocado para esta Fecha FIFA. “En la selección nos ven personas de todo el mundo, ojalá que las cosas se den como tienen que darse para bien de todos”.