El PRI es muy bueno para amagar; ya se dieron cuenta que si ellos y el PAN no van juntos, no tienen oportunidad de competirnos: Morena

La presienta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, aseguró que las declaraciones de su homólogo del PRI, Alex Domínguez, respecto a que lo peor que pudiera suceder al Revolucionario Institucional es perder la elección en el 2027, mientras que a los panistas les esperaría la cárcel, se trata de un amague, pues argumentó que tanto el PAN y el PRI ya se dieron cuenta que si no van juntos, no tendrían oportunidad contra Morena.

“El PRI es muy bueno para negociar, para amagar. Ya había dicho el presidente nacional del PAN que ya tenían determinado que no iban a ir en alianza, que no iban a ir con el PRI para las próximas elecciones. Pero yo creo que también se han dado cuenta que si no van juntos, no tienen la oportunidad de competirnos”, declaró Granados de la Rosa.

Asimismo, la jefa estatal morenista explicó que lo dicho por Domínguez y la respuesta del PAN “es más un show, un tratar de quedarse con lo más que pueda. Pero me parece que al final van a ir juntos. Pero bueno, esa ya es decisión de ellos. Lo que me parece es que al dirigente, pues como que en el momento se le salió lo que sabe, ¿no? Porque lo dice muy seguro. Ha estado muy cerca de ellos en el gobierno estatal, en el gobierno municipal, pues me parece que algo les sabe, ¿no?”.

Respecto a si Morena le conviene electoralmente que el PRI y el PAN no vayan en alianza, Granados dijo que “nosotros estamos preparados para enfrentarlo juntos, solos, como vengan. Nosotros por eso estamos dedicados a fortalecer nuestra organización, nuestra estructura, nuestra unidad. Tenemos a los mejores perfiles, tenemos las mejores cartas y no estamos de brazos cruzados, estamos en el territorio, hablando con la gente, presentándoles el proyecto que representamos y serán ellos quienes decidan”.