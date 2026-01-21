El PAN tiene muchos perfiles para el 27; cumplirá con los tiempos: Jorge Soto

Acción Nacional tiene claridad estratégica y política rumbo al próximo proceso electoral: respetar los tiempos, las funciones institucionales y la ley, para que, llegado el momento, el partido postule a los mejores perfiles, mujeres y hombres con capacidad, preparación y compromiso real con Chihuahua.

Así lo afirmó Jorge Soto, al dejar en claro que el PAN no se va a adelantar ni caer en improvisaciones, sino que actuará con responsabilidad política y apego a sus estatutos, a diferencia de lo que ocurre en Morena, donde los procesos se contaminan con ocurrencias, imposiciones y falta de resultados de gobierno.

“En Acción Nacional tenemos muy claro que somos un partido altamente competitivo. Estamos listos para competir en la capital y en los municipios del estado, y sin ninguna duda estamos en plena competencia para mantener el Gobierno del Estado”, sostuvo.

Soto destacó que el PAN cuenta hoy con un amplio abanico de perfiles sólidos, capaces de dar una buena batalla electoral y, sobre todo, de contrastar con hechos lo que los gobiernos panistas sí han hecho frente a lo que los gobiernos de Morena no han logrado entregar.

“Afortunadamente contamos con perfiles muy fuertes, mujeres y hombres que pueden asumir esta tarea como candidatas y candidatos. Seremos muy cuidadosos de que, una vez que los procesos se arranquen formalmente, se desarrollen dentro de nuestras propias reglas y nuestros propios estatutos”, puntualizó.

El legislador subrayó que Acción Nacional no tiene prisa porque tiene estructura, resultados y talento político. La fortaleza del partido —dijo— radica en un verdadero “pool” de perfiles competitivos que conocen el territorio, tienen experiencia de gobierno y entienden las necesidades reales de las y los chihuahuenses.

Finalmente, Jorge Soto reiteró que el PAN llegará al momento electoral con orden interno, unidad y una narrativa clara: defender a Chihuahua con gobiernos responsables, frente a un Morena que ha demostrado incapacidad, improvisación y ausencia de resultados donde gobierna.