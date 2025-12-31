El Nuevo Año 2026, reafirmará nuestro compromiso de garantizar una Justicia de Cercana a la Gente: Marcela Herrera

Con el inicio de 2026, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrendó su compromiso de ofrecer una justicia de calidad, cercana y eficiente para la ciudadanía, afirmó Marcela Herrera, al dirigir un mensaje a la comunidad chihuahuense.

​Mensaje a toda la comunidad chihuahuense:

​Con gran entusiasmo y renovada energía, desde el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, iniciaremos el 2026, como la mejor oportunidad para reafirmar nuestra misión fundamental: garantizar una justicia de calidad. Lo hacemos manteniendo siempre un compromiso inquebrantable con la sociedad y con el valioso equipo humano que conforma nuestra institución.

​El trabajo que nos espera será guiado por los valores de responsabilidad, unidad y vocación de servicio. Nuestro objetivo sigue siendo fortalecer una justicia que sea verdaderamente cercana, transparente y, sobre todo, que sirva con eficiencia a cada uno de ustedes.

​En nombre del Poder Judicial, les deseo a todas y todos un año de salud, prosperidad y bienestar.

​¡Feliz y Próspero Año Nuevo 2026!