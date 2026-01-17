El metalcore marca territorio en Chihuahua con Quinto Desierto

Quinto Desierto es una banda de Metalcore nacida en la capital chihuahuense, conformada por Alejandro Cordova en la guitarra Rítmica, Ángel Chávez en la guitarra líder, Fernanda Avilez en el bajo, Sebastián Rodríguez en la batería, Fernanda Martínez en las voces limpias, Carlos Aranda en las voces Guturales (Escreamer).

La banda está marcando territorio con su primer sencillo titulado Oblivion, el cual forma parte de 10 temas del disco que presentarán el próximo 21 de febrero en el foro cultural Don Burro.



Todas las letras del disco son totalmente originales y de autoría del Screamer Carlos Aranda.

Asimismo, tendrán presentación el 28 de febrero en el Camels Bar en Delicias y 21 de Marzo en el Hysteria de Ciudad Juárez.

Actualmente Quinto Desierto se encuentra en grabación del video de su siguiente sencillo titulado Covenant producido por Fox Prime y el cual se estrena el 8 de febrero tanto en redes como en las plataformas cómo YouTube, Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music.