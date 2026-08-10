El Instituto de Estudios para la Transición llama a tomar acciones en defensa de la democracia rumbo a las elecciones de 2027

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) acusó este domingo a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum de desmantelar las normas e instituciones que sostienen la democracia.

En un comunicado, exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y expertos advierten que las administraciones de Morena han fomentado el “desaliento, el sentimiento de que nada tiene sentido porque ellos son los dueños invariables del poder político”.

Sin embargo, el IEDT destacó que en México aún sobreviven diversas instituciones, organizaciones y actores que promueven libertades y derechos, por lo que hizo un llamado a tomar medidas para su defensa de cara a los comicios del próximo año.

“México ha padecido y sigue padeciendo una erosión de su incipiente vida democrática (…) por ello es necesario actuar y , de cara a las elecciones de 2027, reivindicar una serie de temas centrales para nuestra vida en común y llamar a la acción”, señaló

Ante ello planteó su “Agenda para la reconstrucción democrática de México”, en la que destaca la necesidad de reivindicar “el sentido profundo de la Constitución” para que todas las fuerzas políticas tengan representación en la Cámara de Diputados.

También insta a llamar a que las autoridades electorales no se conviertan en “cómplices de las violaciones flagrantes a la normatividad” para que sus análisis se apeguen a la Constitución.

En otro punto exhorta a que las campañas sean un espacio de debate de los problemas nacionales y no un “espectáculo de descalificaciones y diatribas”.

Y plantea la construcción de una amplia red de ciudadanos, organizaciones civiles y partidos dispuestos a cuidar cada casilla en las elecciones de 2027.

Además, resalta la importancia de formular un “programa de rescate y reconstrucción democrática” que contemple los problemas de pobreza, desigualdad y estancamiento del ingreso.

“Los dos últimos gobiernos han fomentado la polarización y el desaliento (…) por ello es imprescindible que la pluralidad política que habita y modela nuestra nación se exprese y se movilice”, apuntan.

El documento está firmado por José Woldenberg, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, exconsejeros electorales, además de expertos y académicos.