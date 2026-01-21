El fenómeno de memes que el ‘baile inapropiado’ de Victoria Beckham generó

La red está inundada de memes sobre el baile de Victoria Beckham en la boda de Brooklyn y Nicola Peltz.

La polémica entre Brooklyn Beckham y sus papás David y Victoria Beckham, que comenzó después de que el fotógrafo publicara una serie de historias en Instagram acusándolos de boicotear su relación con Nicola Peltz , ha generado una ola de memes hechos con inteligencia artificial que buscan recrear el incómodo momento que vivió Brooklyn durante su boda.

Los memes con IA sobre el “baile inapropiado” de Victoria Beckham

Desde que fueron publicadas las declaraciones de Brooklyn Beckham en las que critica que su mamá acaparara su primer baile de esposos durante su boda con Nicola Peltz en abril de 2022, usuarios de internet han hecho uso de la inteligencia artificial para generar videos recreando el “baile inapropiado” de la diseñadora.

Lo que comenzó como un video cómico se ha convertido en un fenómeno viral que ha llenado el internet de memes que hacen alusión a la escena descrita por Brooklyn Beckham.

A pesar de que la tendencia de crear videos con inteligencia artificial comenzó en 2025 y es cada vez más popular, esta es la primera vez que una celebridad, en este caso Victoria Beckham, es objeto de esta práctica con alcance global.

Brooklyn Beckham declara que Victoria Beckham le bailó inapropiadamente en su boda

Brooklyn Beckham publicó un mensaje a través de sus historias de Instagram en el que explicó su decisión de mantenerse separado de sus padres Victoria y David Beckham debido a las faltas de respeto que han tenido hacia su esposa Nicola Peltz y su intención de separarlos desde antes de casarse.

Brooklyn Beckham considera que su mamá arruinó su primer baile con Nicola Peltz. (Getty Images)

Entre sus acusaciones, Brooklyn Beckham reveló que el día de su boda con Nicola Peltz, su mamá le bailó inapropiadamente frente a todos e interrumpió su primer baile junto a Nicola:

Mi madre acaparó mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de anticipación con una romántica canción de amor. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida.

Brooklyn Beckham a través de su Instagram.

Otros motivos por los que Brooklyn Beckham se separó de sus padres

Además del baile inapropiado de Victoria Beckham, Brooklyn mencionó que sus “padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”.

Incluso aclaró la controversia que se generó cuando Nicola Peltz apareció con un vestido de novia que no fue diseñado por su suegra: “Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”.

Brooklyn Beckham afirmó que sus padres han intentado separarlo de Nicola Peltz desde antes de su boda. (Getty Images)

Brooklyn Beckham también acusó a sus papás de quererlo sobornar para que dejara de usar el apellido Beckham y a sus hermanos de traicionarlo en redes sociales: “Mis hermanos fueron enviados a atacarme en las redes sociales”.

Brooklyn Beckham considera que sus hermanos lo atacaron mediante redes sociales. (Getty Images)

Finalmente, Brooklyn Beckham aclaró que Nicola Peltz no es quien ha tomado la decisión de apartarse de la familia Beckham, por el contrario, ésta ha sido una iniciativa de él: “La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.