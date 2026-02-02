El coqueteo entre Kendall Jenner y su ex Devin Booker tras polémico comercial del Super Bowl LX

Esta semana, Kendall Jenner estrenó un comercial para el Super Bowl en el que habla sarcásticamente sobre la ‘maldición Kardashian’, por la que, supuestamente, sus ex novios deportistas bajan su rendimiento profesional después de salir con ella. Devin Booker, ex novio de la modelo, comentó en una publicación relacionada con el comercial y Jenner le respondió, dando como resultado un evidente coqueteo.

La respuesta de Ben Simmons al comercial de Kendall Jenner

En realidad, la respuesta de Devin Booker al comercial de Kendall Jenner con la marca deportiva Fanatics y, específicamente, con su casa de apuestas Fanatics Sportsbook, no fue a través de la publicación que hizo Kendall Jenner; sino, mediante la que compartió la misma marca y el CEO de Fanatics, Micheal Rubin.

La publicación muestra parte de la entrevista de Kendall Jenner con Jimmy Fallon, durante la cual presentó el comercial y Kendall Jenner explicó la “maldición Kardashian”: “El internet ha creado esta narrativa sobre la ‘maldición Kardashian’, la idea de que si un atleta sale conmigo o con una de mis hermanas se maldicen”.

Devin Booker, ex novio de Kendall Jenner, comentó en dicha publicación: “Apuesto un millón a que los Seahawks consiguen ese anillo antes que tú @kendalljenner”, haciendo referencia al comentario de la modelo en el comercial, “supongo que nadie recibiría un anillo en esta casa”, burlándose de que ninguno de sus novios le pedido matrimonio.

La sorpresa fue que Kendall Jenner respondió al comentario de Devin Booker preguntándole sarcásticamente sobre la lesión que sufrió hace una semana y por la que tuvo que retirarse del partido que jugaba: “@dbook ¿Cómo está el tobillo?”.

El ex novio de Kendall Jenner, Devin Booker, cerró la interacción de sus comentarios con un “@kendalljenner ven a masajearlo”. La modelo ya no respondió a ese mensaje de Devin.