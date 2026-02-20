El COI desconoce presencia de Infantino en Junta de Paz

Milán. El Comité Olímpico Internacional (COI) “no está al corriente” de la presencia del presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) y uno de sus miembros, Gianni Infantino, en la “Junta de Paz” convocada el jueves por Donald Trump, indicó este viernes la presidenta Kirsty Coventry.

“No estaba al corriente de que uno de nuestros miembros del COI estaba en primera línea (…) Ahora que me han informado, vamos por supuesto a ver esto”, declaró la dirigente zimbabuense en Milán, durante su última conferencia de prensa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Invitado el jueves en la reunión inaugural de la “Junta de Paz”, destinada a reconstruir la franja de Gaza después de dos años de guerra devastadora, Infantino lució con una gran sonrisa una gorra roja donde se lee “USA” y “45-47”, designando los dos mandatos de Trump como presidente de Estados Unidos.

El juramento del centenar de miembros del COI, entre los cuales está el presidente de la FIFA, les impone actuar “de manera independiente a los intereses comerciales y políticos”, una obligación contemplada también en la Carta Olímpica.

“La Carta Olímpica es muy clara sobre qué se espera de sus miembros”, añadió Coventry.

Preguntada sobre la posibilidad de que el COI se una a una iniciativa como esa “Junta de Paz”, la presidenta dijo que la instancia olímpica se mantendrá “políticamente neutral”.

Gianni Infantino y Donald Trump muestran gran sintonía desde que el segundo volvió a la Casa Blanca en enero de 2025.

Infantino otorgó en diciembre un nuevo “Premio FIFA de la Paz” a Trump. El galardón, que parecía una respuesta a que el líder estadounidense no recibiera el Nobel de la Paz, tiene unos criterios de atribución poco claros.

Estados Unidos acogió el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 y en junio y julio de este año es anfitrión del Mundial de selecciones, junto a Canadá y México.