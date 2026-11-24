Fausto Isidro Meza Flores, el ‘Chapo Isidro’, fue trasladado al penal del Altiplano, en Edomex, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Almoloya de Juárez. Con un numeroso dispositivo de las fuerzas federales, esta tarde fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en este municipio mexiquense, Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como el ‘Chapo Isidro’, quien es identificado como el líder del cartel de Guasave.

Este sujeto, detenido el viernes pasado en un operativo de la Marina y el Ejército en Sinaloa, fue entregado a las autoridades penitenciarias a las 5:38 luego del que la unidad blindada en el que fue trasladado de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) cruzó por la garita principal del centro de readaptación federal número 1, en Almoloya de Juárez.

El convoy en el que fue trasladado a esta cárcel federal “El Chapo Isidro” era integrado por más de 80 elementos de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la policía federal. Fueron necesarias cuatro unidades blindadas tipo Rhino para ser llevado de la Ciudad de México a Almoloya de Juárez, a unos 20 kilómetros al norte de Toluca.

Las cuatro unidades tipo Rhino fueron escoltadas cada una por cuatro pick artilladas con ocho elementos cada una, además de que durante todo el trayecto de más de 80 kilómetros, de la capital del país al Altiplano, fue vigilada por un helicóptero de las fuerzas federales.

Audiencia vía remota

Antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad, “El Chapo Isidro” siguió vía remota la audiencia inicial de la causa penal 458 del 2026 por los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, que le imputa la Fiscalía General de la República.

En esa audiencia, la juez de distrito Alejandra Ramírez de la Vega, resolvió imponer la prisión preventiva justificada al acusado, debido a que los delitos que se le imputan son considerados como graves.

Junto con Fausto Isidro Meza, están acusados Germán Rolando Flores Meza, alias “Serafín”, segundo al mando del Cártel de Guasave, y José Luis Ortiz Murillo, operador financiero de este mismo grupo delictivo, quienes también fueron ingresados a esta cárcel de máxima seguridad.