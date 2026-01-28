El bache de la discordia-Rafa Espino a la carrera por la capital-Plenaria panista-Auditor al Congreso

Quién diría que un bache, de esos que ponchan llantas y le salen caros a los automovilistas, sería el motivo de la discordia entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar. Y es que ante los cráteres que pululan en las calles de Juárez, ayer durante su visita a la frontera, la camioneta en la que la Góber se trasladaba cayó en uno y eso provocó que al vehículo se le ponchara un neumático. Por ese motivo, la jefa del Ejecutivo chihuahuense no se quedó callada y publicó un video donde le pide a Pérez Cuéllar, el expanista que llegó a ser alcalde por Morena, que se ponga a trabajar por la ciudad que gobierna, lo que de inmediato desató la respuesta del expanista neomoreno que desde hace meses anda en giras por todo el estado en busca de ser el candidato de Morena a gobernador. Para ello, Pérez Cuéllar utilizó de excusa la Torre Centinela, a la cual calificó de “mugrero” y señaló que en lugar de invertir millones en ella, la administración de Maru debió enviárselos para precisamente tapar baches, todo esto a unas cuantas horas de diferencia desde que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, denunció otro caso de presunto nepotismo en el gobierno municipal juarense, al revelar que otra familiar cercana a Rubí Enríquez, esposa del alcalde, también fue contratada en la estructura del DIF Municipal, organismo público que al parecer está usado en beneficio de los familiares políticos de Pérez Cuéllar.

Por cierto que la Gobernadora aprovechó el viaje a Ciudad Juárez, en donde además de caer en el bache después de inaugurar las instalaciones del CERESO Femenil 2 y reunirse con empresarios, también lo hizo con la cúpula panista que en la mañana denunció, otra vez, el presunto nepostismo de Pérez Cuéllar. Es así que Maru visitó la sede del Comité Directivo Municipal del PAN para reunirse con la dirigente estatal Daniela Álvarez y el presidente del CDM, Ulises Pacheco, lo que sin duda fue un espaldarazo en el marco de los dimes y diretes entre los panistas y el alcalde neomorenista, que van desde las denuncias por presunto nepotismo y corrupción, así como entre cobros mediáticos del predial.

******

Y mientras el bache de la discordia era motivo de grilla en Ciudad Juárez, nos enteramos que un nuevo perfil le ha manifestado a la cúpula de Morena sus intenciones de entrarle a la carrera por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital. Se trata de un viejo conocido de la 4T, de esos que vienen desde siempre acompañando al expresidente Andrés Manuel López Obrador y que estuvo con él cuando prácticamente estaba solo en su afán de ser presidente de México, es decir, no llegó al movimiento cuando vio que ahí estaba el poder, sino que aguantó los desdenes y confió en el proyecto de AMLO desde siempre, lo que pudiera ganarle las simpatías de aquellos morenistas de cepa que todavía están a disgusto con los advenedizos que llegaron de otros partidos políticos cuando vieron que allá se les iba el tren. Hablamos del exsenador Rafa Espino, empresario de larga trayectoria que pretende regresar a la política y ya mostró interés de entrarle a la disputa por la candidatura a la Presidencia Municipal de la capital, lo que sin duda sacudiría la baraja de perfiles morenos que buscarán dar la sorpresa en esta ciudad que es de las más azules del país, sobre todo porque las cartas existentes son expriistas, expanistas y exverdes que no llenan el ojo a todos los morenos fundadores, razón por la que no descartan que Espino sea bien visto hasta por aquellos inconformes que no tragan a los mentados “chapulines”. ¿Será?

******

A unos cuantos días de que comience en el Congreso de la Unión el periodo ordinario de sesiones, y con la consigna de ir con todo contra la reforma electoral que alista el régimen de la 4T, ayer los senadores y diputados federales del PAN realizaron su reunión Plenaria en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en donde el dirigente nacional Jorge Romero, los convocó a no claudicar ante lo que se viene en las próximas semanas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en donde Morena va con todo para aprobarle a la presidenta Claudia Sheinbaum su mentada reforma que la oposición nombró como Ley Maduro. Así que allá en la capital yucateca anduvieron las diputadas federales por Chihuahua, Manque Granados y Rocío González, quienes luego de andar muy activas en el trabajo territorial en las últimas semanas, acudieron al llamado de la cúpula panista.

******

Después de que ayer la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobara la terna final para presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, misma que está integrada por Ada Miriam Aguilera, Flor Alejandra Corral y Fryda Licano, hoy será otro día de ajetreo en el Legislativo local, pues a las 9 horas está prevista la reunión de la Comisión de Fiscalización, en la que sus integrantes recibirán del auditor Superior Héctor Acosta Félix y la presentación de los resultados del Informe General de la ASE, además de que aprobarán el calendario de actividades de la comisión para elaboración de los criterios de evaluación cualitativos como instrumentos de evaluación en torno a dicho Informe General, en el cual se mostraron los resultados de las auditorías realizadas a los entes públicos por parte de Acosta Félix y sus muchachos.

******

Después de que hace dos semanas, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aeropuertos para que las terminales aéreas dejen de hacerse patos en lo que respecta al pago del impuesto predial, lo que será llevado al Congreso de la Unión por el senador Mario Vázquez, hoy la regidora panista Isela Martínez, hará lo que le corresponde en el Cabildo capitalino para buscar darle celeridad a esta propuesta, es así que la exdiputada local presentará un exhorto al Poder Legislativo local, con la finalidad de que analice y apruebe la iniciativa con carácter de Decreto ante el Congreso de la Unión, que tiene como objetivo adicionar un párrafo a la Ley de Aeropuertos que precisamente presentó la fracción parlamentaria del PAN. Así que los azules andan bien coordinados y trabajando cada quien desde su trinchera para concretar esta propuesta que sería en extremo benéfica para los Municipios, los cuales son los más perjudicados ante la irresponsabilidad de quienes encabezan la administración de los Aeropuertos.