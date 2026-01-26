El 80% de empleos generados en la entidad, están en la capital: Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, quien este lunes tuvo evento con estudiantes de la Universidad Tecnológica (UTCH) Sur, les compartió que apostar por el futuro de la ciudad, es con la educación. Les habló de las importantes empresas industriales que abren bolsas de trabajo para quienes egresen de estas universidades, así como todo lo que se crea en la capital, gracias a la gran mente de obra, por lo que, el 80 por ciento de todos los empleos que se generan en la entidad, están en este municipio.

Bonilla recordó que el Gobierno Municipal, por ejemplo, cada año, invierten en programas sociales, algo así como unos 120 millones de pesos, pero casi 200 millones en créditos a las micro pequeñas y medianas empresas y el resultado a cuatro años de esa estrategia no fue una coincidencia, sino una consecuencia que de 38,000 empleados que se crearon en los cuatro últimos años en la ciudad en todo el estado de Chihuahua, 29,500 se crearon aquí en la ciudad de Chihuahua, es decir, el 80% de todos los empleos en el estado se crearon en esta ciudad. Lo anterior, según datos del Instituto mexicano de competitividad Chihuahua.

“En Chihuahua siempre vamos a apostar por la mente de obra, no por la mano de obra, yo siempre que va a una inversionista a tocarme la puerta para llegar a la ciudad de Chihuahua. Le digo si tú buscas mano de obra en Chihuahua no hay vete, busca otro lugar si buscas mente de obra estás en el lugar correcto Chihuahua se distingue justamente por eso yo no sé si ustedes saben, pero esa es la ciudad de Chihuahua en su ciudad donde estamos ahorita, mientras nosotros estamos aquí bien fríos como paleta helada, pues están produciendo en 100% de las piezas de un avión, yo les quiero proponer algo, cuando venga alguien a visitar de Chihuahua en avión de cualquier otro lado del mundo y llegue aquí y les toque platicar con él, que se oigan así bien perro te pueden decir en el avión que tú venías en avión Porque venían Volaris, pues bueno no importa si vinieras en Aeroméxico el bus Cessna o pues por lo menos el 80% de las piezas del avión que armaron en Chihuahua la mano de obra que hoy está Chihuahua, en Chihuahua se produce todos los carros que ustedes vean en el mundo que se manejan, solitos el módulo de la computadora para que puedan hacer, eso se produce aquí en su ciudad, y a veces no lo sabemos o hoy por ejemplo se acaba de lanzar al mundo el armado de un robot humanoide para quienes somos de una generación viejita y veíamos Robocop, que padre, bueno pues un robot tipo Robocop armando, aquí en la ciudad de Chihuahua también por mente de obra de Chihuahua y saben que orgullo más, me da decirlo que quien estaba haciendo las adecuaciones finales. Cuando fui a conocerlo era un estudiante de la universidad tecnológica de Chihuahua egresado en la Universidad tecnológica de Chihuahua, así que fíjense nada más como cuando les hablo de mente de obra, no estoy hablando del presente de nuestra ciudad, por eso chavos, quiero pedirles que cuando tengan alguna idea algún proyecto se acerquen con nosotros que cuenten con nosotros siempre para echarle andar. Quiero decirles, yo creo que la mejor manera de combatir la pobreza, la mejor manera es invirtiendo en educación y la mejor manera de combatir la pobreza, es elevar la calidad de vida y que la gente traiga dinero en la bolsa”.

“Hablarles de qué su destino está en sus manos, no en la de nadie más así que trabajemos porque aquí van a tener las herramientas para que la ciudad siga creciendo fíjense nada más con esto en los próximos años en su ciudad van a llegar más o menos estamos hablando de los próximos años de aquí al 2030, cerca de 40,000 nuevos empleos y todos de un alto grado de complejidad tecnológica y saben quiénes van a ser los principales beneficiarios… ustedes que están justamente ingresando a universidad tecnológica”.