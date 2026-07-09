El 75% de las armas aseguradas en México proviene de EU: Sheinbaum

Ciudad de México. En el atrio de la Basílica de Guadalupe, donde encabezó el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el 75 por ciento de las armas que se han incautado o entregado en México provienen de los Estados Unidos, por lo que refrendó que el gobierno federal seguirá insistiendo “con firmeza y respeto” en la necesidad de detener su tráfico ilegal.



“La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de los Estados Unidos, y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México”, aseveró.



Enfatizó que así como la nación “trabaja todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia”.



Frente a ciudadanos y funcionarios federales, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el secretario de general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Héctor Mario Pérez, la presidenta Sheinbaum Pardo también destacó que más de 11 mil armas han sido entregadas en año y medio a través del programa Sí al Desarme, Sí a La Paz.



Hoy “queremos levantar la voz desde este lugar de esperanza: Alto a las armas, alto al fuego. Nada vale la vida de otra persona, nada vale tampoco poner en riesgo la propia vida”, subrayó.



Señaló que si cada una de las más de 11 mil armas que han sido colectadas hubieran sido utilizadas dos veces, representarían “22 mil vidas”.



La jefa del Ejecutivo hizo igualmente un llamado a la paz, que se construye todos los días “con justicia, construcción de derechos, educación, valores, comunidad y decisión colectiva de rechazar la violencia”.



Cada arma que sale de circulación, añadió, representa una oportunidad más para salvar una vida, una familia. “Hoy queremos decirlo con toda claridad, no a las armas, sí a La Paz”.



A su vez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, manifestó que “si una sola vida se salva con este programa, bien vale la pena todo el esfuerzo”. Resaltó que en esta estrategia la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido una extraordinaria colaboración, así como la Iglesia Católica, que ha permitido instalar módulos de canje en los atrios de templos.



De esta forma, detalló, del primero de octubre de 2024 al 6 de julio de 2026, la ciudadanía entregó 11 mil 679 armas de fuego en el país. De las cuales, 6 mil 404 fueron armas cortas; 3 mil 419 largas y mil 856 granadas, además de más de 700 mil

cartuchos.



Recordó que desde que era jefa de Gobierno, la Presidenta puso en marcha este programa para invitar a la población a entregar, de manera voluntaria y anónima, sin investigación alguna, las armas de fuego, municiones y explosivos que guarda en su casa, a cambio de dinero en efectivo.



“Queremos alejar de nuestras niñas y niños el peligro que representa tener un arma de fuego cerca, a la mano, en su propio hogar, en las calles que transitan y en sus comunidades, pero también evitar hechos que derivan de lamentables o fatales sucesos, y que personas vayan a prisión por algo que pudo haberse evitado”, dijo.



Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que en la Ciudad de México, en coordinación con el gobierno federal, se han retirado de las calles mil 800 armas y 191 municiones en más de 100 atrios de iglesias.



“Asimismo, hemos canjeado 700 juguetes bélicos por juguetes educativos y didácticos. Ahora también vamos a cambiar armas por libros para que solo encendamos la pólvora de la palabra y el fuego de la cultura. Construyamos desde abajo y desde las infancias una nueva pedagogía de paz”.



El acto concluyó con un recorrido de la presidenta Sheinbaum Pardo por los módulos de recepción y destrucción de esos artefactos.