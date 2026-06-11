Ejecutan a un hombre en la calle Monte Everest

Un hombre fue asesinados a balazos cuando se encontraba sobre la calle Monte Everest, al norte de la ciudad, lo que movilizó a elementos policíacos.

El ataque armado se registró sobre la calle en mención, cerca de la Vialidad Sacramento.

La víctima era un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el cual recibió dos balazos en el tórax y uno más en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja intentaron salvarle la vida, pero el hombre falleció cuando era atendido de emergencia.

Policías municipales y estatales, así como agentes de la Fiscalía Zona Centro acudieron a la escena del crimen, en donde localizaron una pistola calibre .9mm, además de siete casquillos percutidos.