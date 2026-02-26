Ejecutan a joven en la colonia Hidalgo; lo identifican

Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue privado de la vida la noche de este jueves en el cruce de las calles Viva Villa y Julio Acosta, en la colonia Hidalgo, a un costado de un parque público.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a bordo de una pickup Chevrolet Silverado color negro cuando fue interceptada por dos sujetos armados. Los agresores se acercaron a la unidad y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor.

El joven quedó sin vida al interior del vehículo, mientras que el acompañante que viajaba en la unidad resultó ileso durante el ataque.

Paramédicos de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) acudieron al lugar tras el reporte al número de emergencias; sin embargo, al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales, presentando una herida de bala en la cabeza.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la escena para preservar evidencias, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes.

Más tarde, la víctima fue identificada de manera preliminar como Adrián Dávila Salinas. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.