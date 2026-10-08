Ejecutan a dos hombres en un presunto “picadero” de la colonia UP

Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de una vivienda ubicada en la colonia UP, al sur de la ciudad.

Fue en un domicilio utilizado como presunto “picadero” donde sucedieron ambos homicidios, en las calles 23 de Septiembre y 42.

Según el reporte, sujetos armados irrumpieron en la vivienda utilizada como lugar de compra y venta de drogas, en donde acribillaron a dos sujetos.

En la escena del doble crimen quedaron los cuerpos sin vida, además de elementos balísticos calibre .9mm, los cuales fueron asegurados por agentes de la Fiscalía Zona Centro para iniciar con las investigaciones.