EE.UU. restringe movimientos de su personal en Nogales, Sonora, por amenazas

El Consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora, emitió una alerta de seguridad este sábado 5 de septiembre de 2026, mediante la cual restringió las actividades y desplazamientos de su personal en el municipio de Nogales, Sonora.

En su mensaje emitido por medio de sus redes sociales, se indicó que se limitarán sus actividades únicamente a movimientos esenciales y durante horas con luz de día, debido a reportes sobre posibles amenazas en la zona.

“Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno estadounidense en Nogales y los viajes hacia la isla se han restringido a desplazamientos esenciales únicamente durante el día”, se lee en el texto.

El Consulado de Estados Unidos en Nogales apuntó que Sonora se mantiene clasificado en el Nivel 3 de su Asesoría de Viajes, el cual recomienda a los connacionales “reconsiderar el viaje” a dicha entidad.

Como parte del protocolo preventivo, la representación exhortó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región a tomar medidas de precaución, permanecer atentos a su entorno y buscar refugio en caso de que se presente algún incidente.

Asimismo, recomendó mantener comunicación con familiares, atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad locales y monitorear las actualizaciones en los medios de comunicación.