EE.UU. despliega más sistemas Patriot y THAAD en Oriente Medio ante un hipotético ataque a Irán

EE.UU. ha desplegado más sistemas de misiles tierra-aire Patriot y de defensa antiaérea THAAD en Oriente Medio para proteger a sus tropas en la región de cualquier posible respuesta con misiles iraníes de corto y medio alcance en caso de que Washington decida atacar a la República Islámica, informó el lunes The New York Times.

El Pentágono ya ha enviado una docena de cazabombarderos F-15E adicionales a Oriente Medio para reforzar el número de aviones de combate, según funcionarios estadounidenses. Además, los bombarderos de largo alcance con base en Estados Unidos, que podrían atacar objetivos en Irán, permanecen en un estado de alerta más alto de lo habitual.

En paralelo, el portaviones Abraham Lincoln, acompañado de tres buques de guerra equipados con misiles Tomahawk, entró este lunes en el área de responsabilidad del Comando Central de EE.UU. en el océano Índico occidental, según informó un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. Si la Casa Blanca ordenara un ataque contra Irán, el portaviones podría, en teoría, actuar en uno o dos días, aseguran funcionarios militares.