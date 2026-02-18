Durante cateo, aseguran arma de fuego, cartuchos y estuches para joyería en vivienda de Eco 2000

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Eco 2000 de Ciudad Juárez, intervención judicial en la que aseguraron un arma de fuego, cartuchos, herramienta y estuches para joyería.

Derivado del seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de robo agravado, se obtuvo el mandato judicial con el que ayer martes se inspeccionó el inmueble que se encuentran la calle Antares, de la colonia en mención.

Durante el cateo autorizado por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se aseguró un arma de fuego tipo fusil, un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles de calibre .9 milímetros, estuches para joyería, herramienta y documentación diversa.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, además, se contó con el apoyo de personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad en el perímetro del inmueble cateado.

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, quien continuará con las investigaciones correspondientes.