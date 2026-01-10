DSPM aclara hechos tras incidente con detenido en avenida Homero; se actuó conforme al protocolo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de enero de 2026.- Derivado de un video que circula en redes sociales sobre el actuar de una agente de la Policía Municipal durante la detención de una persona en la avenida Homero, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informa que se revisaron las cámaras corporales y de la unidad, lo que permitió realizar un análisis puntual del cumplimiento de los protocolos durante el traslado del detenido.

Los hechos se originaron tras un reporte al número de emergencias, en el que se solicitaba apoyo para la detención de una persona intoxicada que causaba molestias en la vía pública y presentaba delirios de persecución. El individuo fue identificado como Carlos L. S., de 38 años de edad.

De acuerdo con la revisión del material videograbado, la agente realizó la detención y abordó al hombre a la unidad. Durante el trayecto, solicitó apoyo adicional al percatarse de que el detenido se encontraba altamente alterado, intransigente y presentaba un evidente delirio de persecución.

Mientras se dirigían a la Comandancia Norte, y al pasar por el puente ubicado en el cruce de la avenida Homero con avenida Industrias, el detenido logró zafarse y, en un acto de desesperación, pateó la ventana de la patrulla y se arrojó del vehículo en movimiento. Ante esta situación, la agente maniobró de manera inmediata para salvaguardar la integridad del propio detenido y de las familias que transitaban por la zona, evitando un accidente de mayores consecuencias.

Tal como se observa en el video difundido, la agente descendió de la unidad y persiguió al individuo, logrando su aseguramiento con el apoyo de otras unidades que acudieron al llamado.

El hombre fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de daños, autoridad competente para determinar su situación legal.

La DSPM refrenda su compromiso con la transparencia, la actuación conforme a protocolos y el uso de tecnología para garantizar una revisión objetiva de cada procedimiento.