Drama sin fin: mientras el príncipe Harry quiere reconciliarse, aseguran que al príncipe William no le interesa el tema

El príncipe Harry considera que aún puede reparar su relación con el príncipe William, pero sus declaraciones sobre el distanciamiento familiar obstaculizan ese proceso que debería darse en privado.

El príncipe Harry habló recientemente de su deseo de resolver los conflictos con su hermano, el príncipe William, y su padre, el rey Carlos III.

Sin embargo, aunque con el monarca ha tenido un acercamiento, aseguran que a William el tema no le interesa y no ven viable que esto ocurra.

Harry vuelve a hablar de sus problemas con la Familia Real

En una entrevista con la revista GQ, publicada esta semana y grabada en septiembre, durante la visita del príncipe Harry a Nueva York, el hijo menor de Carlos III habló de reconciliación y vínculos familiares.

“Algunas personas no quieren que funcione; (pero) yo quiero que funcione”, señaló al referirse a la posibilidad de recomponer los vínculos familiares y añadió que, ante los problemas que enfrenta el mundo, reconciliarse es lo más importante.

Harry habló nuevamente de sus problemas familiares (JUSTIN TALLIS/AFP)

Harry reconoció que las heridas permanecen, aunque defendió la posibilidad de dejar atrás el pasado.

“Las cicatrices permanecen para siempre”, dijo al explicar que la disposición para cambiar la manera de afrontar los conflictos puede ayudar a superar las diferencias.

Posteriormente, un portavoz de los duques de Sussex aseguró que las declaraciones no iban dirigidas a su hermano William ni contra ningún integrante de la Familia Real; aunque el daño (mayor o menor) ya estaba hecho.

El príncipe William no quiere reconciliarse con Harry, aseguran

El príncipe William no contempla reparar su relación con el príncipe Harry, pese a las recientes declaraciones de su hermano sobre su deseo de reconciliarse.

Fuentes cercanas al heredero al trono británico aseguraron a Daily Mirror que continúa profundamente herido por las revelaciones que hizo el duque de Sussex después del llamado “Megxit”.

“No existe un escenario en este momento en el que el príncipe de Gales pueda imaginar reparar la relación con su hermano”, afirmó una fuente citada por el diario británico.

Fuentes aseguran que al príncipe William no le interesa reconciliarse con su hermano (Getty Images)

La misma persona sostuvo que William sigue dolido por las numerosas declaraciones que Harry hizo sobre él y otros integrantes de la Familia Real.

De acuerdo con esa versión, el príncipe de Gales y Catherine, princesa de Gales, mantienen la atención en sus responsabilidades institucionales y en sus hijos.

La fuente también señaló que el rey Carlos III y la reina Camila están concentrados en sus compromisos oficiales, entre ellos la visita de Estado que ocupa a la monarquía esta semana.

El distanciamiento de Harry y William, una historia sin fin

El distanciamiento entre los hijos del rey Carlos III se profundizó tras la salida de Harry y Meghan Markle de sus funciones oficiales en 2020, las entrevistas que concedieron posteriormente y la publicación de las memorias Spare: En la sombra, en enero de 2023.

En el libro, Harry relató una discusión con William que, según su versión, terminó en una agresión física.

Desde entonces, ambos mantienen una relación distante y no se les vio interactuar públicamente desde la coronación de Carlos III, en mayo de 2023.

Las revelaciones familiares hechas por Harry hicieron que William se distanciara (WPA Pool/Getty Images)

El regreso de los Sussex a Reino Unido en agosto abrió la posibilidad de nuevos encuentros familiares, pero hasta ahora no se ha confirmado que hayan ocurrido.

La relación con Carlos III mejora, pero el conflicto con William continúa

Por otra parate, la relación de Harry con Carlos III muestra señales de acercamiento. En julio, durante una visita a Reino Unido, el duque de Sussex se reunió en privado con su papá en Highgrove.

El encuentro permitió al monarca ver a sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, por primera vez en más de cuatro años.

El rey Carlos III ha tenido acercamientos con su hijo menor (Getty Images)

En septiembre, People informó que padre e hijo mantuvieron contacto telefónico después de ese encuentro y la revista describió una mejoría en la relación, aunque sin afirmar que las diferencias estuvieran resueltas.

La posibilidad de que el rey Carlos III consiga acercar a sus hijos permanece abierta, pero la mejoría entre el rey y Harry no implica que William esté dispuesto a seguir el mismo camino.