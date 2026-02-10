Donovan Carrillo clasifica a la final de patinaje artístico en Milán-Cortina 2026

Al son de “Hip Hip Chin Chin”, el patinador mexicano Donovan Carrillo, avanzó a la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán- Cortina.

Aunque tuvo un titubeo en su rutina corta, el seleccionado logró un puntaje de 75.56 unidades sobre el hielo del Milano Ice Skating Arena, lo que le aseguró su boleto para la disputa de las medallas.

Donovan, quien fungió como abanderado en la ceremonia de inauguración de la competencia, mostró seguridad y determinación en su rutina, confirmando su crecimiento deportivo desde que se mudó a Canadá hace un par de años.

“Hice mi trabajo y estoy tranquilo, aunque tuve un titubeo. Entrené muy duro para estos Juegos y merezco estar en la final”, comentó el patinador.

Es la segunda participación del patinador en una competencia invernal. En los Juegos de Pekín 2022 se ubicó en el sitio 22.

Su programa incluyó elementos de alta complejidad como el Salchow cuádruple y el Axel triple.

Al finalizar su rutina, Donovan mandó un mensaje directo a las cámaras. “Esto es para México y los sueños se hacen realidad”.

Con su participación en Milán-Cortina, Carrillo igualó a Ricardo Olavarrieta como el único patinador nacional con dos participaciones olímpicas invernales.