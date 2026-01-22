Docentes de la FCAyF-UACH desarrollan una alternativa sostenible para la revalorización de residuos orgánicos

Un proyecto enfocado en el aprovechamiento de la “Mosca soldado negra”

Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales (FCAyF) de la Universidad Autónoma de Chihuahua desarrollan un proyecto de investigación enfocado en el aprovechamiento de la mosca soldado negra (Hermetia illucens) como una alternativa sostenible para la revalorización de residuos orgánicos, con el objetivo de generar soluciones ambientalmente responsables y con valor agregado.

Ante el incremento en la generación de residuos orgánicos derivados de actividades cotidianas y agropecuarias como cáscaras de frutas, restos de alimentos, verduras en descomposición y estiércoles, la búsqueda de estrategias sostenibles para su manejo se ha convertido en un tema de interés global.

“De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos producidos para consumo humano, además de millones de toneladas de residuos agrícolas”, señaló el Dr. César Guigón López.

Esta iniciativa fortalece la formación académica de los alumnos en donde participan estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Fitotecnista, al integrarlos directamente en procesos de investigación aplicada, los cuales se llevan a cabo en el Laboratorio de Organismos Benéficos de la FCAyF, bajo la coordinación del M.C. Jorge Enrique Ramírez Chacón y el Dr. César Guigón López, en colaboración con la Dra. Nubia Orduño Cruz.

Cabe destacar que las investigaciones se centran en la adaptación de la mosca soldado negra a las condiciones regionales, el estudio de su ciclo biológico, el desarrollo de dietas a partir de residuos orgánicos locales, el manejo de dosis y la evaluación de la calidad de la biomasa generada, así como su impacto en la producción de carne. Estos estudios buscan generar conocimiento científico que responda a problemáticas ambientales y productivas actuales.

Además, la revalorización de estos residuos orgánicos se presenta como una alternativa viable frente al manejo tradicional de desechos, al permitir su transformación en productos con valor agregado como bioenergéticos, abonos agrícolas o biomasa útil para distintos sectores productivos. Entre las tecnologías más amigables con el medio ambiente destaca el tratamiento biológico, que emplea organismos capaces de consumir residuos orgánicos y reducir significativamente su volumen.

En particular, la mosca soldado negra sobresale por su alto potencial, ya que sus larvas pueden consumir casi cualquier tipo de materia orgánica, reduciendo hasta un 74% de los residuos vegetales y más del 60% de estiércoles en peso húmedo. Además, no transmite patógenos y posee propiedades antimicrobianas naturales. Su biomasa, rica en proteínas y grasas, puede utilizarse como suplemento alimenticio para peces, aves, porcinos y bovinos, así como para la producción de biodiésel y la extracción de quitina, un compuesto con amplias aplicaciones en los sectores biotecnológico, farmacéutico, alimentario y ambiental.