Disparan a pareja mientras cargaban combustible en salida a Cuauhtémoc

Un hombre y una mujer fueron víctimas de una agresión armada cuando se encontraban cargando combustible en una gasolinera Petro Seven, ubicada sobre el kilómetro 18 de la carretera que conduce de Chihuahua a Cuauhtémoc.

Las víctimas circulaban a bordo de una pick up RAM de color blanco y afortunadamente resultaron ilesas, asegurándose por parte de agentes ministeriales 6 casquillos percutidos en el ligar.

El reporte indica que mientras cargaban combustible, una camioneta Honda de color guinda se les emparejó y dos personas dispararon en su contra para huir con rumbo desconocido.