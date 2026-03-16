Diputada Xóchitl Contreras dialoga con estudiantes de la Universidad Regional del Norte sobre liderazgo, trabajo legislativo y oportunidades para jóvenes

En el marco del Mes de la Mujer, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN,m), Xóchitl Contreras, sostuvo un encuentro cercano con estudiantes de preparatoria y licenciatura de la Universidad Regional del Norte (URN), donde compartió su experiencia en el servicio público, los retos que ha enfrentado como mujer en la política y la importancia de que las nuevas generaciones participen activamente en la construcción de una mejor comunidad.

Durante la conversación con estudiantes de nivel preparatoria, la legisladora destacó la importancia de que los jóvenes se preparen, confíen en su talento y mantengan siempre la determinación de salir adelante.

“Para mí es muy importante escuchar a los jóvenes. Ustedes no solo representan el futuro, sino el presente de nuestra ciudad. Ciudad Juárez necesita jóvenes preparados, con valores, con sueños grandes y con la determinación de salir adelante a pesar de cualquier dificultad.”

“Nunca dejen de creer en su capacidad. La educación es una de las herramientas más poderosas para transformar su vida y la de sus familias. Cada uno de ustedes tiene el potencial de lograr grandes cosas si trabajan con disciplina, con esfuerzo y con convicción.”

La diputada también aprovechó el encuentro para enviar un mensaje especial a los jóvenes varones.

“A los jóvenes varones les pedí algo muy importante: que siempre apoyen, respeten y respalden a las mujeres que forman parte de su vida. A sus mamás, hermanas, compañeras de escuela, amigas y futuras compañeras de trabajo. Cuando los hombres se convierten en aliados de las mujeres, las sociedades avanzan con más justicia y más igualdad.”

Posteriormente, la legisladora sostuvo un diálogo con jóvenes universitarios de la misma institución, con quienes abordó temas relacionados con la labor legislativa y las acciones que se realizan desde el Congreso del Estado.

Asimismo, la diputada compartió con los estudiantes información sobre los apoyos que el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua, ofrece a emprendedores y pequeños productores, con el objetivo de impulsar proyectos productivos y oportunidades económicas para las familias.

El director de la institución, Alfonso Cuitláhuac Rodríguez Aguilar, agradeció la visita de la diputada y destacó la importancia de que los estudiantes escuchen de primera mano la experiencia de quienes participan en la vida pública y trabajan por su comunidad.

La diputada Xóchitl Contreras reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con instituciones educativas y de continuar impulsando gestiones que beneficien a los jóvenes juarenses.

Finalmente, la legisladora reiteró que continuará escuchando a los jóvenes y seguir gestionando acciones que contribuyan al desarrollo de la comunidad estudiantil.